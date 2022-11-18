Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле в Шебекинском районе

Накануне, 17 ноября, Гладков сообщил об очередном обстреле Шебекино, в результате которого тяжелые ранения получил один человек. Город подвергался обстрелам также 15 ноября. Тогда два человека погибли и трое пострадали. В тот же день под обстрел со стороны украинских войск попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Ранее губернатор сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли из минометов сразу три села в Белгородской области: Безымено, Козинка, Сподарюшино. Из жителей при обстреле тогда никто не пострадал.