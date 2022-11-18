Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле в Шебекинском районе
Под минометный обстрел со стороны Украины попало приграничное село в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. В двух домовладениях выбиты окна», — написал Гладков, сообщив также о повреждениях линии электропередачи.
Накануне, 17 ноября, Гладков сообщил об очередном обстреле Шебекино, в результате которого тяжелые ранения получил один человек. Город подвергался обстрелам также 15 ноября. Тогда два человека погибли и трое пострадали. В тот же день под обстрел со стороны украинских войск попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Ранее губернатор сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли из минометов сразу три села в Белгородской области: Безымено, Козинка, Сподарюшино. Из жителей при обстреле тогда никто не пострадал.
Первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в городе идет процесс завершения создания интерактивной карты убежищ для жителей. Он рассказал, что во время создания карты были осмотрены все помещения в многоквартирных домах и на коммерческих предприятиях. После окончательных доработок по городу появятся вывески с адресами ближайших укрытий.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.
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