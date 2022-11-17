В Белгородской области сообщили о тяжело раненом при обстреле

Ранее, 15 ноября, губернатор Белгородской области сообщил, что в результате очередного обстрела Шебекино два человека погибли и трое пострадали. В тот же день под обстрел со стороны украинских войск попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Ранее губернатор сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли из минометов сразу три села в Белгородской области: Безымено, Козинка, Сподарюшино. Из жителей при обстреле тогда никто не пострадал.