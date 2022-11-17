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Общество

В Белгородской области сообщили о тяжело раненом при обстреле

Ведомости

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Украины предварительно тяжело ранен один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу», — написал Гладков.

Ранее, 15 ноября, губернатор Белгородской области сообщил, что в результате очередного обстрела Шебекино два человека погибли и трое пострадали. В тот же день под обстрел со стороны украинских войск попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Ранее губернатор сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли из минометов сразу три села в Белгородской области: Безымено, Козинка, Сподарюшино. Из жителей при обстреле тогда никто не пострадал.

Ранее по теме: В Белгородской области сообщили о погибших в результате обстрела Шебекино

Первый вице-мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в городе идет процесс завершения создания интерактивной карты убежищ для жителей. Он рассказал, что во время создания карты были осмотрены все помещения в многоквартирных домах и на коммерческих предприятиях. После окончательных доработок по городу появятся вывески с адресами ближайших укрытий.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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