Глава Владимирской области раскрыл потери среди мобилизованных в регионе

«По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка. Это точно не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — отметил Авдеев (цитата по «Зебра-ТВ»).