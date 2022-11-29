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Глава Владимирской области раскрыл потери среди мобилизованных в регионе

Ведомости

Во Владимирской области известно о четырех случаях гибели мобилизованных, заявил губернатор региона Александр Авдеев.

«По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка. Это точно не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — отметил Авдеев (цитата по «Зебра-ТВ»).

Глава региона также сообщил, что порядка 20-23 человек находятся в госпиталях: их маршрутизация начинается в полевом госпитале, дальше, в зависимости от ранения, их могут направить в Белгород, Рязань, Санкт-Петербург, Подмосковье, Оренбург.

Минобороны трижды раскрывало количество погибших с начала спецоперации, в последний раз – 21 сентября. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сказал, что потери составили 5937 человек.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 28 октября Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. 31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных