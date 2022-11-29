Глава Владимирской области раскрыл потери среди мобилизованных в регионе
Во Владимирской области известно о четырех случаях гибели мобилизованных, заявил губернатор региона Александр Авдеев.
«По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка. Это точно не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — отметил Авдеев (цитата по «Зебра-ТВ»).
Глава региона также сообщил, что порядка 20-23 человек находятся в госпиталях: их маршрутизация начинается в полевом госпитале, дальше, в зависимости от ранения, их могут направить в Белгород, Рязань, Санкт-Петербург, Подмосковье, Оренбург.
Минобороны трижды раскрывало количество погибших с начала спецоперации, в последний раз – 21 сентября. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сказал, что потери составили 5937 человек.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 28 октября Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. 31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток.
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