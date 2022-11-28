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Адвокаты смогут получить бронь от частичной мобилизации

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Адвокаты смогут претендовать на бронирование от частичной мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на президента Союза адвокатов России Игоря Трунова.

«Сегодня я получил ответ на наш запрос из министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию (перечень утвержден постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, носящий закрытый характер). В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности», — заявил Трунов.

Он добавил, что союз в настоящее время прорабатывает механизм реализации бронирования для адвокатов.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране.

31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

Ранее по теме: Большинство работодателей выступили за реабилитационные программы для мобилизованных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных