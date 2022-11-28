Адвокаты смогут получить бронь от частичной мобилизации
Адвокаты смогут претендовать на бронирование от частичной мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на президента Союза адвокатов России Игоря Трунова.
«Сегодня я получил ответ на наш запрос из министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию (перечень утвержден постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, носящий закрытый характер). В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности», — заявил Трунов.
Он добавил, что союз в настоящее время прорабатывает механизм реализации бронирования для адвокатов.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране.
31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.