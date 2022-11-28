Большинство работодателей выступили за реабилитационные программы для мобилизованных
Российские работодатели считают необходимым предоставлять специальные программы по реабилитации и адаптации для сотрудников и членов их семей, которые были мобилизованы, следует из результатов опроса рекрутинговой компании Get experts (бывшее российское подразделение Hays Specialist Recruitment), Фонда семьи Тиньковых и Фонда борьбы с лейкемией, пишет РБК. В исследовании приняли участие 350 работодателей и 1000 сотрудников компаний по всей России.
Каждый второй (47%) опрошенный поддержал эту идею, почти столько же (49%) считают, что решение должно приниматься в каждом отдельном случае. Только 1% респондентов думают, что такие программы не нужны.
Среди примеров подобных программ — помощь психолога (включить ее считают необходимым 76% опрошенных) и медицинская помощь по запросу (58%), гибкий рабочий график и дополнительные выходные (50% и 31% соответственно), отпуск в реабилитационном центре (45%) и специальная страховка (41%), а также специальные тренинги (35%) и консультации коуча (24%).
Каждый пятый респондент (20%) обратил внимание на необходимость отнести возможные осложнения после мобилизации к понятию «невидимой инвалидности», которая не имеет внешних признаков, но оказывает серьезное влияние на образ жизни человека. По словам директора по маркетингу и коммуникациям Get experts Анны Спириной, эта тема пока не получила достаточного развития, но его ускорит растущий дефицит кадров.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу.
31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.
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