ВЦИОМ: 87% россиян никогда не обращались к психологам

Так, 87% россиян не разу не обращались за профессиональной психологической помощью. При этом 12% респондентов имели опыт общения со специалистом: 8% из них смогли решить свои проблемы, а 4% признались, что сессии с психологом им не помогли. Аналитики ВЦИОМ отмечают, что спрос на этот вид услуг среди россиян растет. За 13 лет доля людей, которые обращались к психологам, увеличилась в два раза — с 6% в 2009 г. до 12% в 2022 г.