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Общество

ВЦИОМ: 87% россиян никогда не обращались к психологам

Ведомости

ВЦИОМ провел исследование о потребности россиян в психологической помощи. Большинство россиян справляются со стрессовыми ситуациями самостоятельно, следует из результатов опроса. 

Так, 87% россиян не разу не обращались за профессиональной психологической помощью. При этом 12% респондентов имели опыт общения со специалистом: 8% из них смогли решить свои проблемы, а 4% признались, что сессии с психологом им не помогли. Аналитики ВЦИОМ отмечают, что спрос на этот вид услуг среди россиян растет. За 13 лет доля людей, которые обращались к психологам, увеличилась в два раза — с 6% в 2009 г. до 12% в 2022 г.

По мнению 24% россиян, доверие к психологам выросло. Еще 29% респондентов считает, что оно осталось на том же уровне. При этом 8% россиян отмечает снижение уровня доверия к специалистам.

Кроме того, 15% россиян поделились, что стали чаще нуждаться в психологической поддержке. Выше всего этот показатель среди молодежи — 35% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет испытывают потребности поговорить по душам.

Также ВЦИОМ зафиксировал максимальный показатель среди тех, кто справляется со стрессом самостоятельно. В ходе ноябрьского опроса 68% респондентов заявили, что у них никогда не возникает потребности «поплакаться в жилетку». В 2009 г. своими силами справлялись со стрессом только 20%, а в 2018 г. этот показатель вырос уже до 54%, обратили внимание специалисты ВЦИОМ. 

Всего в исследовании участвовало 1600 человек старше 18 лет, опрос проводился 12 ноября. 

Также с 11 по 13 ноября опрос, посвященный тревожности среди россиян, проводил ФОМ. Согласно результатам исследования, 49% респондентов отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение. При этом неделей ранее этот показатель был выше на 10 п. п. При этом доля тех, в окружении которых преобладает спокойное настроение, увеличилась с 35% до 46%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных