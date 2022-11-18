ФОМ: доля россиян с тревожным и спокойным настроением почти сравнялась

ФОМ также изучил уровень недовольства действиями властей среди населения. За последние две недели с 30 октября по 13 ноября доля россиян, которые считают, что в случае проведения митинга на него пришло бы много людей, снизилась с 19% до 18%, не много — с 52% до 50%. При этом доля людей, которые лично приняли бы участие в митинге, составила 76%, снизившись на 1 п. п. за две недели. Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину составляет 76%, его работу оценивают хорошо 77% опрошенных.