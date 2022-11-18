ФОМ: доля россиян с тревожным и спокойным настроением почти сравнялась
49% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 11 по 13 ноября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
По сравнению с прошлой неделей этот показатель снизился на 10 п. п. — с 59% до 49%. При этом доля тех, в окружении которых преобладает спокойное настроение, увеличилось с 35% до 46%.
После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября был зафиксирован резкий рост тревожного настроения среди граждан страны в два раза, с 35% до 69%. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%.
Согласно данным опроса ФОМ, наиболее популярной темой остается спецоперация России. За прошедшую неделю доля заинтересованных в этой теме возросла с 39% до 45%. При этом военные действия в целом стали предметом для обсуждения среди 32% респондентов. Уход российских войск из Херсона заинтересовал 14% россиян, обстрелы российский территорий ВСУ заинтересовали 1%. Интерес к новостям о частичной мобилизации продолжает снижаться — с 6% до 4%. Почти половина опрошенных (45%) затруднились дать ответ на этот вопрос.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из города, Херсон в настоящее время находится под контролем Украины.
ФОМ также изучил уровень недовольства действиями властей среди населения. За последние две недели с 30 октября по 13 ноября доля россиян, которые считают, что в случае проведения митинга на него пришло бы много людей, снизилась с 19% до 18%, не много — с 52% до 50%. При этом доля людей, которые лично приняли бы участие в митинге, составила 76%, снизившись на 1 п. п. за две недели. Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину составляет 76%, его работу оценивают хорошо 77% опрошенных.
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