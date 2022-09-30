ФОМ: доля россиян с тревожностью за последнюю неделю выросла почти в 2 раза
69% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
При этом неделей ранее этот показатель находился на уровне 35%. Доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, за неделю снизилась более чем в два раза — с 57 до 26%.
21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о поддержке референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей, а также о начале частичной мобилизации в стране. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.
Согласно данным опроса ФОМа, 47% россиян отметили, что новость о частичной мобилизации имеет наибольшую значимость. Референдумы на указанных территориях заинтересовали всего 5% респондентов.
За последние две недели число россиян, которые слышали критические высказывания в отношении власти, увеличилось с 34 до 43%, следует из данных опроса. Также выросла и доля респондентов, которые лично испытывают недовольство происходящим, — с 23 до 29%.
Опрос был проведен 23-25 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
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