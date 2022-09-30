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ФОМ: доля россиян с тревожностью за последнюю неделю выросла почти в 2 раза

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69% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом неделей ранее этот показатель находился на уровне 35%. Доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, за неделю снизилась более чем в два раза — с 57 до 26%.

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21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о поддержке референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей, а также о начале частичной мобилизации в стране. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. 

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу. 

Согласно данным опроса ФОМа, 47% россиян отметили, что новость о частичной мобилизации имеет наибольшую значимость. Референдумы на указанных территориях заинтересовали всего 5% респондентов.

За последние две недели число россиян, которые слышали критические высказывания в отношении власти, увеличилось с 34 до 43%, следует из данных опроса. Также выросла и доля респондентов, которые лично испытывают недовольство происходящим, — с 23 до 29%.

Опрос был проведен 23-25 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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