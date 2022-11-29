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В ЛНР задержали агента украинских спецслужб за передачу данных о российских войсках

Ведомости

Сотрудники органов безопасности ЛНР задержали жителя республики, передававшего СБУ данные о месторасположении российских войск, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал о задержании гражданина Украины, который с августа прошлого года поддерживал конфиденциальные отношения с оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Андреем Динником (Ревенко).

Мужчина передавал сведения о дислокации и передвижении российской военной техники и подразделений народной милиции ЛНР. В республике возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».

ФСБ в начале октября задержала жителя Херсона, передававшего СБУ данные о дислокации российских войск. По данным ведомства, 28-летний житель Херсона был завербован ВСУ в 2021 г. С начала военной операции на Украине он собирал данные о местах дислокации, численности подразделений российских военных, а также маршрутах их перемещения на территории Херсонской области, видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.

Аналогичное задержание также прошло в конце августа в Курской области. Тогда дома у подозреваемого изъяли полученные от украинской спецслужбы специальные технические средства, в компьютере и мобильном телефоне обнаружили специальную литературу по снайперской подготовке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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