В ЛНР задержали агента украинских спецслужб за передачу данных о российских войсках
Сотрудники органов безопасности ЛНР задержали жителя республики, передававшего СБУ данные о месторасположении российских войск, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства рассказал о задержании гражданина Украины, который с августа прошлого года поддерживал конфиденциальные отношения с оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Андреем Динником (Ревенко).
Мужчина передавал сведения о дислокации и передвижении российской военной техники и подразделений народной милиции ЛНР. В республике возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».
ФСБ в начале октября задержала жителя Херсона, передававшего СБУ данные о дислокации российских войск. По данным ведомства, 28-летний житель Херсона был завербован ВСУ в 2021 г. С начала военной операции на Украине он собирал данные о местах дислокации, численности подразделений российских военных, а также маршрутах их перемещения на территории Херсонской области, видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.
Аналогичное задержание также прошло в конце августа в Курской области. Тогда дома у подозреваемого изъяли полученные от украинской спецслужбы специальные технические средства, в компьютере и мобильном телефоне обнаружили специальную литературу по снайперской подготовке.
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