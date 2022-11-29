В ЛНР задержали агента украинских спецслужб за передачу данных о российских войсках

ФСБ в начале октября задержала жителя Херсона, передававшего СБУ данные о дислокации российских войск. По данным ведомства, 28-летний житель Херсона был завербован ВСУ в 2021 г. С начала военной операции на Украине он собирал данные о местах дислокации, численности подразделений российских военных, а также маршрутах их перемещения на территории Херсонской области, видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.