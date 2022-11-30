В Курской области сообщили об очередном обстреле поселка Теткино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано не менее 6 прилетов», — написал он.
Глава Курской области уточнил, что два удара было нанесено по жилому дому, в результате загорелась кровля. По словам Старовойта, никто не пострадал. Он уточнил, что пожарные уже приступили к тушению огня.
Накануне, 29 ноября, поселок Теткино также попал под обстрел ВСУ. Старовойт сообщил, что было зафиксировано не менее 10 прилетов. Обошлось также без пострадавших.
Ранее сегодня об обстрелах украинских военных сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. ВСУ атаковали поселок Красное. По данным главы региона, в результате ударов никто не пострадал, однако есть разрушения. В частности, выбиты окна и повреждены крыши у трех домов.
После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Аналогичное решение приняли власти Белгородской области.
Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.
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