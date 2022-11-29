Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

14 ноября ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в селе Замостье Курской области, никто в результате атаки не пострадал. 13 ноября Старовойт сообщил, что в Курской области был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Он отметил, что зафиксировано семь прилетов. Из-за обстрела в поселке начался пожар, в котором пострадали гаражи и хозяйственные постройки.