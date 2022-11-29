Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ обстреляли поселок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», – написал он.
Глава региона добавил, что повреждения получили объекты энергоснабжения, поселок частично лишился света. На место происшествия выехали ремонтные бригады.
14 ноября ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в селе Замостье Курской области, никто в результате атаки не пострадал. 13 ноября Старовойт сообщил, что в Курской области был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Он отметил, что зафиксировано семь прилетов. Из-за обстрела в поселке начался пожар, в котором пострадали гаражи и хозяйственные постройки.
20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Старовойт обратился к жителям области с просьбой быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.
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