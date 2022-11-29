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Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», – написал он.

Глава региона добавил, что повреждения получили объекты энергоснабжения, поселок частично лишился света. На место происшествия выехали ремонтные бригады.

14 ноября ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в селе Замостье Курской области, никто в результате атаки не пострадал. 13 ноября Старовойт сообщил, что в Курской области был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Он отметил, что зафиксировано семь прилетов. Из-за обстрела в поселке начался пожар, в котором пострадали гаражи и хозяйственные постройки.

20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Старовойт обратился к жителям области с просьбой быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных