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ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на жилой дом в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в селе Замостье Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье», – написал он.

В результате взрыва никто не пострадал, была повреждена крыша, окна и легковой автомобиль рядом с домом, добавил глава региона.

Ранее сегодня Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за день обстреляли Курскую область. В районе сахарного завода в селе Теткино зафиксировано более «10 прилетов», а еще 24 – в селе Попово-Лежачи.

Накануне, 13 ноября, Старовойт сообщил, что в Курской области был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Он отметил, что зафиксировано семь прилетов. Из-за обстрела в поселке начался пожар, в котором пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, населенный пункт обесточен.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных