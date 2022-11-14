ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на жилой дом в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в селе Замостье Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье», – написал он.
В результате взрыва никто не пострадал, была повреждена крыша, окна и легковой автомобиль рядом с домом, добавил глава региона.
Ранее сегодня Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за день обстреляли Курскую область. В районе сахарного завода в селе Теткино зафиксировано более «10 прилетов», а еще 24 – в селе Попово-Лежачи.
Накануне, 13 ноября, Старовойт сообщил, что в Курской области был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Он отметил, что зафиксировано семь прилетов. Из-за обстрела в поселке начался пожар, в котором пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, населенный пункт обесточен.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса