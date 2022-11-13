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Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский

Ведомости

В Курской области 13 ноября был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района, заявил глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что зафиксировано семь прилетов.

«Сегодня под огонь ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно зафиксировано семь прилетов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Из-за обстрела в поселке начался пожар, в котором пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, населенный пункт обесточен.

Ранее по теме: В Курской области сообщили об ударах ВСУ по Кореневскому и Суджанскому районам

12 ноября ВСУ сбросили на подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС) в Курской области взрывное устройство.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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