Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский

«Сегодня под огонь ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно зафиксировано семь прилетов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон», — написал губернатор в своем Telegram-канале.