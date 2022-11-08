В Курской области сообщили об ударах ВСУ по Кореневскому и Суджанскому районам

«Второй за день атакой ВСУ на курское приграничье стали удары по Кореневскому и Суджанскому районам. Но если в кореневском селе Успеновка зафиксирован только один прилет, в Суджанском районе не менее 6 прилетов пришлось на село Гуево, еще 22 прилета на Плехово. Пострадавших и серьезных разрушений, к счастью, нет», — сказано в сообщении.