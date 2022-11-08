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В Курской области сообщили об ударах ВСУ по Кореневскому и Суджанскому районам

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по Кореневскому и Суджанскому районам Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

«Второй за день атакой ВСУ на курское приграничье стали удары по Кореневскому и Суджанскому районам. Но если в кореневском селе Успеновка зафиксирован только один прилет, в Суджанском районе не менее 6 прилетов пришлось на село Гуево, еще 22 прилета на Плехово. Пострадавших и серьезных разрушений, к счастью, нет», — сказано в сообщении. 

Однако в результате обстрела в Плехово в Суджанском районе была повреждена кровля ангара, а также часть домов осталась без электропитания, сообщил Старовойт. Меньше чем через час он написал, что подача электроэнергии в регионе была восстановлена. 

Ранее сегодня Старовойт сообщил, что ВСУ предприняли попытку подорвать подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, сбросив с дрона взрывное устройство. Он уточнил, что при этом никто не пострадал, на подачу электроэнергии произошедшее не повлияло. 

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого, в Курской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.

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Ранее по теме: ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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