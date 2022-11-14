Курский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли регион два раза за день

«Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем поселок Теткино. Предварительно зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината», — написал Старовойт. Он сообщил, что пострадавших нет. В результате обстрела украинских войск здание сахарного завода повреждено, в нем разрушено оборудование. Также перебита газовая труба. Старовойт добавил, что на территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов.