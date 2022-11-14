Газета
Общество

Курский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли регион два раза за день

Ведомости

14 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область два раза, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем поселок Теткино. Предварительно зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината», — написал Старовойт. Он сообщил, что пострадавших нет. В результате обстрела украинских войск здание сахарного завода повреждено, в нем разрушено оборудование. Также перебита газовая труба. Старовойт добавил, что на территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов.  

Утром 14 ноября губернатор Курской области сообщил об очередном обстреле поселка в  Глушковском районе: 24 прилета зафиксировано в селе Попово-Лежачи, примыкающем в поселку Теткино. По словам политика, в результате атаки разбиты гаражи и мастерские, пострадал легковой автомобиль, а также жилой дом. Пострадавших нет.

Накануне, 13 ноября, Старовойт сообщил, что в Курской области был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Он отметил, что зафиксировано семь прилетов. Из-за обстрела в поселке начался пожар, в котором пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, населенный пункт обесточен.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных