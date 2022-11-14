Курский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли регион два раза за день
14 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область два раза, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем поселок Теткино. Предварительно зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината», — написал Старовойт. Он сообщил, что пострадавших нет. В результате обстрела украинских войск здание сахарного завода повреждено, в нем разрушено оборудование. Также перебита газовая труба. Старовойт добавил, что на территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов.
Утром 14 ноября губернатор Курской области сообщил об очередном обстреле поселка в Глушковском районе: 24 прилета зафиксировано в селе Попово-Лежачи, примыкающем в поселку Теткино. По словам политика, в результате атаки разбиты гаражи и мастерские, пострадал легковой автомобиль, а также жилой дом. Пострадавших нет.
Накануне, 13 ноября, Старовойт сообщил, что в Курской области был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Он отметил, что зафиксировано семь прилетов. Из-за обстрела в поселке начался пожар, в котором пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, населенный пункт обесточен.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
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