Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР в связи со смертью бывшего председателя республики Цзян Цзэминя. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. <...> Светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке навсегда сохранится в моем сердце. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая», — сказано в сообщении.
Путин отметил роль Цзэминя в развитии российско-китайских отношениях и выводе их на уровень доверительного партнерства и стратегического сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 г., лег в основу «для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей».
О смерти бывшего председателя КНР стало известно сегодня, 30 ноября. Он скончался на 97-м году жизни. В Коммунистической партии Китая (КПК) назвали Цзэминя выдающимся руководителем, великим марксистом и пролетарским революционером, который пользовался признанием у народа Китая.
Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 г. в г. Янчжоу провинции Цзянсу. Окончил Шанхайский университет Цзяотун по специальности «инженер-электрик», после чего почти 30 лет проработал в машиностроении. В 1980 г. вступил в должность зампреда Государственного комитета по делам импорта и экспорта КНР. С 1989 по 2002 г. был генеральным секретарем ЦК КПК, с 1989 по 2004 г. — председателем военного совета ЦК КПК, с 1990 по 2005 г. — председателем центрального военного совета КНР. В 1993-2003 гг. занимал пост председателя КНР.
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