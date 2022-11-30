Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 г. в г. Янчжоу провинции Цзянсу. Окончил Шанхайский университет Цзяотун по специальности «инженер-электрик», после чего почти 30 лет проработал в машиностроении. В 1980 г. вступил в должность зампреда Государственного комитета по делам импорта и экспорта КНР. С 1989 по 2002 г. был генеральным секретарем ЦК КПК, с 1989 по 2004 г. — председателем военного совета ЦК КПК, с 1990 по 2005 г. — председателем центрального военного совета КНР. В 1993-2003 гг. занимал пост председателя КНР.