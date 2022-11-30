Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет
Китайский государственный и партийный деятель, председатель КНР в 1993-2003 гг. Цзян Цзэминь умер на 97-м году жизни, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление ЦК Коммунистической партии Китая (КПК).
«Цзян Цзэминь скончался из-за лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае 30 ноября», – говорится в сообщении.
В партии назвали Цзэминя выдающимся руководителем, великим марксистом и великим пролетарским революционером, который пользовался признанием партии и народа Китая.
Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 г. в г. Янчжоу провинции Цзянсу. Окончил Шанхайский университет Цзяотун по специальности «инженер-электрик», после чего почти 30 лет проработал в машиностроении. В 1980 г. вступил в должность зампреда Государственного комитета по делам импорта и экспорта КНР. С 1989 по 2002 г. был генеральным секретарем ЦК КПК, с 1989 по 2004 г. — председателем военного совета ЦК КПК, с 1990 по 2005 г. — председателем центрального военного совета КНР. В 1993-2003 гг. занимал пост председателя КНР.
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