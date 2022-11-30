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Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет

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Китайский государственный и партийный деятель, председатель КНР в 1993-2003 гг. Цзян Цзэминь умер на 97-м году жизни, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление ЦК Коммунистической партии Китая (КПК).

«Цзян Цзэминь скончался из-за лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае 30 ноября», – говорится в сообщении.

В партии назвали Цзэминя выдающимся руководителем, великим марксистом и великим пролетарским революционером, который пользовался признанием партии и народа Китая.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 г. в г. Янчжоу провинции Цзянсу. Окончил Шанхайский университет Цзяотун по специальности «инженер-электрик», после чего почти 30 лет проработал в машиностроении. В 1980 г. вступил в должность зампреда Государственного комитета по делам импорта и экспорта КНР. С 1989 по 2002 г. был генеральным секретарем ЦК КПК, с 1989 по 2004 г. — председателем военного совета ЦК КПК, с 1990 по 2005 г. — председателем центрального военного совета КНР. В 1993-2003 гг. занимал пост председателя КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных