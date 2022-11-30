Игорь Сечин оценил потенциал российско-китайского сотрудничества в энергетике

Игорь Сечин оценил потенциал российско-китайского сотрудничества в энергетикеОдним из наиболее перспективных направлений является газовая сфера
Российские энергокомпании в рамках поворота России на восток готовы представить партнерам из Китая предложения по всем ключевым направлениям – по газу, нефти, углю, электричеству, атому и др. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который состоялся 29 ноября в Москве.
«Роснефть» совместно с Sinopec уже добывает нефть в Удмуртии и ведет подготовку к обустройству Северо-Венинского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина. С компанией Beijing Gas «Роснефть» осваивает Верхнечонское месторождение в Восточной Сибири.
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