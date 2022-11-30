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Игорь Сечин оценил потенциал российско-китайского сотрудничества в энергетике

Одним из наиболее перспективных направлений является газовая сфера
Дарья Савенкова Василий Милькин
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Сечин назвал газовую сферу / Максим Стулов / Ведомости

Российские энергокомпании в рамках поворота России на восток готовы представить партнерам из Китая предложения по всем ключевым направлениям – по газу, нефти, углю, электричеству, атому и др. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который состоялся 29 ноября в Москве.

«Роснефть» совместно с Sinopec уже добывает нефть в Удмуртии и ведет подготовку к обустройству Северо-Венинского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина. С компанией Beijing Gas «Роснефть» осваивает Верхнечонское месторождение в Восточной Сибири.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных