Игорь Сечин оценил потенциал российско-китайского сотрудничества в энергетике

Российские энергокомпании в рамках поворота России на восток готовы представить партнерам из Китая предложения по всем ключевым направлениям – по газу, нефти, углю, электричеству, атому и др. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который состоялся 29 ноября в Москве.