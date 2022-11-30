Минобороны сообщило о полном освобождении Андреевки в ДНР
Российские войска полностью освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное (ДНР), уточнили в пресс-службе.
Минобороны ранее сегодня сообщило о взятии под контроль пунктов Белогоровка и Перше Травня на Донецком направлении. Помимо этого были отражены попытки контратак украинских военных на Южнодонецком направлении.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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