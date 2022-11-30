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Лавров заявил о недопустимости любого военного столкновения между ядерными державами

Ведомости

Россия исходит из позиции недопустимости любого военного столкновения между державами, обладающими ядерным оружием, даже с использованием обычных вооружений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

Лавров отметил, что в январе этого года лидеры пяти официальных ядерных держав подтвердили «формулу Горбачева - Рейгана», согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

«Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», – подчеркнул Лавров.

Развязанный конфликт в таком случае может обрести неконтролируемый характер, отметил министр, при этом сейчас западные страны пытаются уйти от этой части формулы. 

«Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации», – добавил он.

14 ноября состоялись российско-американские переговоры в Анкаре. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла по инициативе США. Главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе переговоров договорились о неприменении ядерного оружия, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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