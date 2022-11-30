Захарова оценила решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Решение Венгрии о ратификации соглашения по членству Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году — суверенное право этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия уважает суверенитет Венгрии, считает, что вопросы своей внутренней, внешней политики это суверенное государство решает самостоятельно», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).
По ее словам, этот подход отличает Россию от Запада, где принято действовать по командно-административной системе и насаждать остальным решение главной страны.
Глава финского МИДа Пекка Хаависто ранее заявил, что Венгрия пообещала ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО в феврале следующего года.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Единственными странами, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, являются Венгрия и Турция.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.