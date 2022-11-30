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Захарова оценила решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Ведомости

Решение Венгрии о ратификации соглашения по членству Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году — суверенное право этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия уважает суверенитет Венгрии, считает, что вопросы своей внутренней, внешней политики это суверенное государство решает самостоятельно», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).

По ее словам, этот подход отличает Россию от Запада, где принято действовать по командно-административной системе и насаждать остальным решение главной страны.

Глава финского МИДа Пекка Хаависто ранее заявил, что Венгрия пообещала ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО в феврале следующего года.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Единственными странами, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, являются Венгрия и Турция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных