Захарова оценила решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Единственными странами, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, являются Венгрия и Турция.