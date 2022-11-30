Венгрия одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в феврале
Венгрия пообещала ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО в феврале следующего года, сообщил главы финского МИДа Пекка Хаависто, передает Yle.
«Венгрия пообещала без проблем ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале февраля», – говорится в сообщении.
Хаависто уточнил, что ему это пообещал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Единственными странами, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, являются Венгрия и Турция. Ранее Bloomberg сообщал, что парламент Венгрии одобрит заявки Финляндии и Швеции на первом заседании в 2023 г.
В начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь не согласился с генсеком альянса. Он заявил, что Анкара не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия договоренностей для их вступления в НАТО.
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