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Венгрия планирует одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 году

Ведомости

Парламент Венгрии одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО на первом заседании в 2023 г. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Bloomberg. 

По словам венгерского премьера, Венгрия поддерживает присоединение двух стран к Североатлантическому альянсу. Агентство отмечает, что такое заявление Орбан сделал на брифинге в Словакии после того, как на него оказали давление власти других стран альянса, чтобы ускорить этот процесс. 

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 

Единственными странами, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, являются Венгрия и Турция. Ранее Bloomberg писал, что Венгрия может поддержать заявки двух государств до конца 2022 г. 

Также в начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь не согласился с генсеком альянса. Он заявил, что Анкара не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия договоренностей для их вступления в НАТО. 

В то же время Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Турция не собирается ратифицировать соглашения до конца этого года. Агентство считает, что Анкара будет тянуть с решением до президентских выборов, которые пройдут в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных