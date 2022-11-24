Венгрия планирует одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 году
Парламент Венгрии одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО на первом заседании в 2023 г. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Bloomberg.
По словам венгерского премьера, Венгрия поддерживает присоединение двух стран к Североатлантическому альянсу. Агентство отмечает, что такое заявление Орбан сделал на брифинге в Словакии после того, как на него оказали давление власти других стран альянса, чтобы ускорить этот процесс.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса.
Единственными странами, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции в НАТО, являются Венгрия и Турция. Ранее Bloomberg писал, что Венгрия может поддержать заявки двух государств до конца 2022 г.
Также в начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь не согласился с генсеком альянса. Он заявил, что Анкара не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия договоренностей для их вступления в НАТО.
В то же время Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Турция не собирается ратифицировать соглашения до конца этого года. Агентство считает, что Анкара будет тянуть с решением до президентских выборов, которые пройдут в июне.
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