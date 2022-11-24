Венгрия планирует одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 году

Также в начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь не согласился с генсеком альянса. Он заявил, что Анкара не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия договоренностей для их вступления в НАТО.