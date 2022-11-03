Bloomberg счел маловероятным подписание Турцией заявки Швеции в НАТО до конца года

Официальные лица Турции рассказали агентству, что Швеция «сделала недостаточно» для удовлетворения требований Анкары, а повестка заседаний турецкого парламента занята до конца года. При этом турецкая сторона не станет ратифицировать заявку Швеции до тех пор, пока королевство не положит конец деятельности курдских сепаратистов и не экстрадирует Турции подозреваемых, а также не снимет ограничения на продажу ей оружия.