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Bloomberg счел маловероятным подписание Турцией заявки Швеции в НАТО до конца года

Ведомости

Турция вряд ли ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года и, вероятно, до президентских выборов летом 2023 г., пишет Bloomberg.

Официальные лица Турции рассказали агентству, что Швеция «сделала недостаточно» для удовлетворения требований Анкары, а повестка заседаний турецкого парламента занята до конца года. При этом турецкая сторона не станет ратифицировать заявку Швеции до тех пор, пока королевство не положит конец деятельности курдских сепаратистов и не экстрадирует Турции подозреваемых, а также не снимет ограничения на продажу ей оружия.

3 ноября в Турцию должен прибыть генсек НАТО Йенс Столтенберг, по итогам переговоров с которым Анкара ожидает более активных шагов от Швеции.

При этом Турция удовлетворена сотрудничеством с Финляндией, однако, как отмечает агентство, Анкара будет ратифицировать обе заявки одновременно.

В октябре стало известно, что документы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30, не подписали соглашение лишь Венгрия и Турция. Как отмечает Bloomberg, Венгрия может ратифицировать заявки до конца этого года.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Присоединение стран к альянсу блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. Однако 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.

В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс. Для того чтобы стать членами альянса, документы должны быть подписаны всеми странами — участницами НАТО.

Президент России Владимир Путин отмечал, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москва не переживает из-за членства этих государств в НАТО. Он уточнил, что ситуация изменится, если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. Путин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить зеркально.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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