Вступление в НАТО Швеции и Финляндии ратифицировали 28 из 30 членов альянса
Документы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
«Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО.. Почти все союзники завершили национальные процедуры», – приводит его слова «РИА Новости».
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО «будет действовать» в том случае, если Швеция и Финляндия окажутся под давлением России или какой-либо другой страны до своего вступления в альянс.
Ранее газета Politico предположила, что Венгрия и Турция заняли «выжидательную позицию» до 2023 г. Так, Турция может не принять окончательное решение вплоть до июня 2023 г. — окончания президентских выборов.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Присоединение стран к альянсу блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. Однако 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.
В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.
Президент России Владимир Путин отмечал, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москва не переживает из-за членства этих государств в НАТО. Он уточнил, что ситуация изменится, если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. Путин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить зеркально.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО стало «немного неожиданным» для России, поскольку отношения, в том числе в области безопасности, были доверительными, особенно с Хельсинки. Лавров также отметил, что объемы военных ресурсов, которые НАТО разместит на территории этих стран, зависят не от шведов и финнов, а от Вашингтона.
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