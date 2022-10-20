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Вступление в НАТО Швеции и Финляндии ратифицировали 28 из 30 членов альянса

Ведомости

Документы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО.. Почти все союзники завершили национальные процедуры», – приводит его слова «РИА Новости».

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО «будет действовать» в том случае, если Швеция и Финляндия окажутся под давлением России или какой-либо другой страны до своего вступления в альянс.

Ранее газета Politico предположила, что Венгрия и Турция заняли «выжидательную позицию» до 2023 г. Так, Турция может не принять окончательное решение вплоть до июня 2023 г. — окончания президентских выборов.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Присоединение стран к альянсу блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. Однако 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.

В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.

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Президент России Владимир Путин отмечал, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москва не переживает из-за членства этих государств в НАТО. Он уточнил, что ситуация изменится, если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. Путин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить зеркально. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО стало «немного неожиданным» для России, поскольку отношения, в том числе в области безопасности, были доверительными, особенно с Хельсинки. Лавров также отметил, что объемы военных ресурсов, которые НАТО разместит на территории этих стран, зависят не от шведов и финнов, а от Вашингтона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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