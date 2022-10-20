Вступление в НАТО Швеции и Финляндии ратифицировали 28 из 30 членов альянса

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО стало «немного неожиданным» для России, поскольку отношения, в том числе в области безопасности, были доверительными, особенно с Хельсинки. Лавров также отметил, что объемы военных ресурсов, которые НАТО разместит на территории этих стран, зависят не от шведов и финнов, а от Вашингтона.