Посол США выразил уверенность, что Финляндию и Швеция примут в НАТО до конца года

Президент России Владимир Путин отмечал, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москва не переживает из-за членства этих государств в НАТО. Он уточнил, что ситуация изменится, если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. Путин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить зеркально. В МИД России заявляли, что решение Финляндии и Швеции было продиктовано США.