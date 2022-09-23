Посол США выразил уверенность, что Финляндию и Швеция примут в НАТО до конца года
Посол США в Хельсинки Дуглас Хики в беседе с журналистами и экспертами допустил, что Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО до конца 2022 г., передает газета Politico.
По данным издания, ратифицировать соглашение о вступлении двух стран в альянс осталось только трем странам из 30 — Словакии, Венгрии и Турции. Ожидается, что Словакия одобрит инициативу. Говоря о Венгрии и Турции, газета отмечает, что эти страны заняли «выжидательную позицию» до 2023 г. Так, Турция может не принять окончательное решение вплоть до июня 2023 г. — окончания президентских выборов.
При этом Хики дает куда более позитивные прогнозы. По его словам, до конца 2022 г. в НАТО будет 32 члена. Посол считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не захочет быть в положении «единственного несогласного» и ускорит принятие решения по данному вопросу.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Присоединение стран к альянсу блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. Однако 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.
В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран-членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс. Позже присоединение Финляндии и Швеции к альянсу одобрила палата представителей США. В августе протоколы подписал президент США Джо Байден.
Президент России Владимир Путин отмечал, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москва не переживает из-за членства этих государств в НАТО. Он уточнил, что ситуация изменится, если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. Путин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить зеркально. В МИД России заявляли, что решение Финляндии и Швеции было продиктовано США.
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