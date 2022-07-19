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Политика

Палата представителей США одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Ведомости

Резолюция о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО одобрена палатой представителей США, говорится в документе. За принятие документа проголосовали 394 конгрессмена, против — 18.

Резолюция выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает страны-участницы Североатлантического альянса официально поддержать стремление двух государств присоединиться к военно-политическому блоку.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в НАТО по итогам саммита в Мадриде 28-29 июня. А уже 5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран-членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.

Президент России Владимир Путин отмечал, что что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Другое дело, если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. Путин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить зеркально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных