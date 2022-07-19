Палата представителей США одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в НАТО по итогам саммита в Мадриде 28-29 июня. А уже 5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран-членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.