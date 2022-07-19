Палата представителей США одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Резолюция о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО одобрена палатой представителей США, говорится в документе. За принятие документа проголосовали 394 конгрессмена, против — 18.
Резолюция выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает страны-участницы Североатлантического альянса официально поддержать стремление двух государств присоединиться к военно-политическому блоку.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в НАТО по итогам саммита в Мадриде 28-29 июня. А уже 5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран-членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.
Президент России Владимир Путин отмечал, что что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Другое дело, если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. Путин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить зеркально.
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