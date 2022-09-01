Лавров сообщил о реакции в случае размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции
Появление военных баз НАТО в Швеции и Финляндии приведет к укреплению возможностей России на северо-западе, рассказал министр иностранных дел страны Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Трансляция велась на Youtube-канале МИДа.
«Если членство (Швеции и Финляндии в НАТО) ограничится просто членством и дальнейшим участием в уже начавшихся мероприятиях, это одна история. Если на территориях этих стран будут развернуты военные базы в зависимости от того, как это будет реализовано, мы будем принимать решение об укреплении наших возможностей на северо-западе РФ», — рассказал Лавров.
Министр пояснил, что решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО стало «немного неожиданным» для России, поскольку отношения, в том числе в области безопасности, были доверительными, особенно с Хельсинки. Лавров также отметил, что объемы военных ресурсов, которые НАТО разместит на территории этих стран, зависят не от шведов и финнов, а от Вашингтона.
В любом случае линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится, подчеркнул глава российского МИДа, обративший внимание, в частности, на высказывание своего латвийского коллеги Эдгарса Ринкевичса о том, что Балтийское море «становится морем НАТО».
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Тогда президент Финляндии Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину по телефону, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в Североатлантический альянс, и спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью» в стране.
Вступление стран в альянс блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары. В июле главы МИД Финляндии и Швеции и послы 30 стран – членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.
Президент России Владимир Путин 30 июня заявил, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Однако в случае размещения в этих двух странах военных контингентов и инфраструктуры военного блока Россия ответит зеркально.
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