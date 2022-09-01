Лавров сообщил о реакции в случае размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции

«Если членство (Швеции и Финляндии в НАТО) ограничится просто членством и дальнейшим участием в уже начавшихся мероприятиях, это одна история. Если на территориях этих стран будут развернуты военные базы в зависимости от того, как это будет реализовано, мы будем принимать решение об укреплении наших возможностей на северо-западе РФ», — рассказал Лавров.