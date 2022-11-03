Столтенберг призвал принять Финляндию и Швецию в НАТО
Швеция и Финляндия выполнили требования, выдвинутые Турцией для их вступления в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел республики Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.
«Пришло время приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО. В эти опасные времена еще более важно завершить их присоединение, чтобы предотвратить любое недоразумение или просчет в Москве», — сказал Столтенберг (цитата по Reuters).
Чавушоглу в свою очередь не согласился с генсеком альянса. Он заявил, что Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия договоренностей для их вступления в НАТО.
В октябре стало известно, что документы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30, не подписали соглашение лишь Венгрия и Турция. Как отмечает Bloomberg, Венгрия может ратифицировать заявки до конца этого года.
Агентство Bloomberg ранее писало, что Турция вряд ли ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года и, вероятно, до президентских выборов летом 2023 г.
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