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Столтенберг призвал принять Финляндию и Швецию в НАТО

Ведомости

Швеция и Финляндия выполнили требования, выдвинутые Турцией для их вступления в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел республики Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.

«Пришло время приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО. В эти опасные времена еще более важно завершить их присоединение, чтобы предотвратить любое недоразумение или просчет в Москве», — сказал Столтенберг (цитата по Reuters).

Чавушоглу в свою очередь не согласился с генсеком альянса. Он заявил, что Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия договоренностей для их вступления в НАТО.

В октябре стало известно, что документы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30, не подписали соглашение лишь Венгрия и Турция. Как отмечает Bloomberg, Венгрия может ратифицировать заявки до конца этого года.

Агентство Bloomberg ранее писало, что Турция вряд ли ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года и, вероятно, до президентских выборов летом 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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