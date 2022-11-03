Столтенберг призвал принять Финляндию и Швецию в НАТО

В октябре стало известно, что документы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30, не подписали соглашение лишь Венгрия и Турция. Как отмечает Bloomberg, Венгрия может ратифицировать заявки до конца этого года.