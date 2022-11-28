В Турции ждут от Швеции и Финляндии дополнительных шагов для вступления в НАТО
Переговорный процесс по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО идет в позитивном ключе, однако власти этих стран еще не приняли конкретных шагов по реализации достигнутых с Турцией договоренностей. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает NTV.
«Они еще не предприняли каких-то конкретных шагов... В целом процесс идет позитивно, но есть еще шаги, которые необходимо предпринять», – сказал он.
В частности, эти страны до сих пор не выдали Турции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической, пояснил Чавушоглу.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Турция заблокировала присоединение стран к альянсу, потому что Хельсинки и Осло поддерживали РПК. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары. Заявку также до сих пор не ратифицировала и Венгрия.
В начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Чавушоглу не согласился с генсеком альянса. Он заявил, что Анкара не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия договоренностей для их вступления в НАТО. В то же время Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Турция не собирается ратифицировать соглашения до конца этого года. Агентство считает, что Анкара будет тянуть с решением до президентских выборов, которые пройдут в июне.
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