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Швеции не удается добиться отмены вето Турции на вступление в НАТО

Анкара требует выдать курдских активистов, на что Швеция не идет
Илья Лакстыгал
Переговоры в Стамбуле должны дать обеим сторонам информацию о том, на что каждая из них готова / Adem ALTAN / AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил 8 ноября в Стамбуле с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном проблему вступления этой скандинавской страны в НАТО. Ключевым препятствием для получения турецкого согласия на вхождение Швеции и Финляндии в альянс является проживание в этих странах сторонников курдских группировок и проповедника Фетхуллаха Гюлена, которых Анкара считает террористами.

Перед встречей с Эрдоганом Кристерссон пообещал, что Швеция выполнит подписанный с Турцией летом меморандум о противодействии этим группам и «не будет поддерживать никакие диалоги с террористическими группировками». 5 ноября министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил в эфире Swedish Radio, что Стокгольм будет дистанцироваться от YPG – отрядов сирийских курдов, которых Анкара считает филиалом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Это вызвало критику со стороны оппозиционных шведских социал-демократов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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