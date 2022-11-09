Швеции не удается добиться отмены вето Турции на вступление в НАТО

Швеции не удается добиться отмены вето Турции на вступление в НАТОАнкара требует выдать курдских активистов, на что Швеция не идет
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил 8 ноября в Стамбуле с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном проблему вступления этой скандинавской страны в НАТО. Ключевым препятствием для получения турецкого согласия на вхождение Швеции и Финляндии в альянс является проживание в этих странах сторонников курдских группировок и проповедника Фетхуллаха Гюлена, которых Анкара считает террористами.
Перед встречей с Эрдоганом Кристерссон пообещал, что Швеция выполнит подписанный с Турцией летом меморандум о противодействии этим группам и «не будет поддерживать никакие диалоги с террористическими группировками». 5 ноября министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил в эфире Swedish Radio, что Стокгольм будет дистанцироваться от YPG – отрядов сирийских курдов, которых Анкара считает филиалом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Это вызвало критику со стороны оппозиционных шведских социал-демократов.