США допустили применение силы, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие

Мэлли отметил, что в настоящее время в этом нет необходимости. По его словам, США по-прежнему считают дипломатию лучшим решением по ядерной сделке с Ираном. «Мы все еще надеемся, что найдем другие средства и что Иран изменит свой нынешний путь», — отметил Мэлли (цитата по ТАСС).