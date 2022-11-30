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Политика

США допустили применение силы, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие

Ведомости

Президент США Джо Байден готов в крайнем случае пойти на военный вариант решения вопроса о недопущении получения Ираном ядерного оружия, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

Мэлли отметил, что в настоящее время в этом нет необходимости. По его словам, США по-прежнему считают дипломатию лучшим решением по ядерной сделке с Ираном. «Мы все еще надеемся, что найдем другие средства и что Иран изменит свой нынешний путь», — отметил Мэлли (цитата по ТАСС).

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД, или «иранская ядерная сделка») не кажется возможным в ближайшем будущем.

В конце октября Мэлли заявлял, что США исключили переговоры по возобновлению соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана из своей повестки. Если дипломатические инструменты не сработают, Вашингтон может применить против Тегерана санкции и даже военную силу, отмечал он.

Переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 г. и возобновили снятые вместе со сделкой санкции, возобновились в Вене в апреле 2021 г. В конце декабря того же года начался восьмой раунд переговоров. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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