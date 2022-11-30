США допустили применение силы, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие
Президент США Джо Байден готов в крайнем случае пойти на военный вариант решения вопроса о недопущении получения Ираном ядерного оружия, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.
Мэлли отметил, что в настоящее время в этом нет необходимости. По его словам, США по-прежнему считают дипломатию лучшим решением по ядерной сделке с Ираном. «Мы все еще надеемся, что найдем другие средства и что Иран изменит свой нынешний путь», — отметил Мэлли (цитата по ТАСС).
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД, или «иранская ядерная сделка») не кажется возможным в ближайшем будущем.
В конце октября Мэлли заявлял, что США исключили переговоры по возобновлению соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана из своей повестки. Если дипломатические инструменты не сработают, Вашингтон может применить против Тегерана санкции и даже военную силу, отмечал он.
Переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 г. и возобновили снятые вместе со сделкой санкции, возобновились в Вене в апреле 2021 г. В конце декабря того же года начался восьмой раунд переговоров.
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