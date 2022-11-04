Раиси ответил на слова Байдена об «освобождении» Ирана
Иран был освобожден несколько десятилетий назад, заявил президент страны Ибрахим Раиси в ответ на слова лидера США Джо Байдена о намерении «освободить» Иран, сообщает агентство IRNA.
«Иран был освобожден 43 года назад и не будет у США в плену», — заявил Раиси в ходе выступления, посвященного захвату американского посольства в Тегеране в 1979 году сторонниками исламской революции.
Раиси подчеркнул, что Иран не собирается становиться «дойной коровой» Вашингтона, а продолжит свою борьбу с «мировым высокомерием».
Ранее президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в Калифорнии 3 ноября заявил, что Иран скоро станет «свободным», не пояснив, что он имел в виду.
3 ноября МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть Исламскую Республику на фоне протестов, которые начались в Иране 18 сентября после смерти иранской девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». В ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью. Кроме того, в МИДе заявили о «жестких действиях» полиции.
31 октября американский спецпредставитель Роберт Мэлли заявил на онлайн-семинаре, что США исключили переговоры по возобновлению соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана (СВПД, или «ядерная сделка») из своей повестки. Если дипломатические инструменты не сработают, Вашингтон может применить против Тегерана санкции и даже военную силу.