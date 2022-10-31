Спецпредставитель США заявил об утрате интереса к возобновлению ядерной сделки с Ираном

Спецпредставитель США заявил об утрате интереса к возобновлению ядерной сделки с ИраномИ допустил применение к Тегерану более жестких мер воздействия
США исключили переговоры по возобновлению соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана (СВПД или «ядерная сделка») из своей повестки. Если дипломатические инструменты не сработают, Вашингтон может применить против Тегерана санкции и даже военную силу. Об этом 31 октября заявил американский спецпредставитель Роберт Мэлли на онлайн-семинаре, который был опубликован в YouTube. «[С конца августа начала сентября] не было никаких движений [в переговорном процессе]. <...> Мы не собираемся тратить на это время, если Иран занимает позицию, которую он занял», – сказал Мэлли.
Он пояснил, что поводами для недовольства Вашингтона являются действия иранских властей в отношении участников продолжающихся протестов в стране и решение Тегерана «ввязаться» в конфликт в Европе, под которым спецпредставитель США подразумевает информацию о якобы используемых Россией в боевых действиях на Украине иранских беспилотниках. Мэлли заявил, что есть такие инструменты давления на Иран, как санкции, но не исключил, в крайнем случае, применения и военной силы. Кроме того, издание Axios со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что в Белом доме сейчас смотрят на ситуацию так, как будто никаких переговоров по ядерной сделке нет, и стремится обеспечить надежный план военного решения в отношении Тегерана.
Динамика протестов в Иране и промежуточные выборы в Конгресс США остаются двумя системными переменными, которые влияют на возможность проводить переговоры по ядерной программе Ирана, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. По его словам, константой остается ситуация, в которой ни Тегеран, ни Вашингтон не готовы идти навстречу в попытке возобновить сделку. Как подчеркнул Маргоев, затянувшаяся пауза в переговорах по возобновлению СВПД уменьшает шансы на их успех и подталкивает стороны объявить весь процесс провалившимся. Но пока никто не берет на себя ответственность за то, чтобы поставить точку в этом вопросе, отмечает эксперт.
13 октября западные страны впервые официально допустили возможность сворачивания переговоров по возобновлению СВПД. Поводом для этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тогда назвал подавление протестов в Иране. По его словам, отныне Вашингтон сосредоточен на том, чтобы «привлечь [иранский] режим к ответственности за то, что он делает с невинными политическими протестующими». Волна протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини, охватила Иран в сентябре. Девушка была задержана полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка. В то же время Франция назвала поводом для сворачивания переговоров по СВПД информацию об использовании Россией в рамках боевых действий на Украине иранских дронов. Официальные лица России и Ирана многократно отрицали использование таких беспилотников.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.