Президент Ирана заявил о сближении стран из-за санкций США
Санкционная политика США ведет к сближению стран, против которых действуют ограничения, действия Вашингтона неэффективны. Такое заявление сделал президент Ирана Ибрахим Раиси в интервью телеканалу CBS.
«США ввели санкции в отношении ряда стран. Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляют их единство. Это делает американские санкции неэффективными», — сказал Раиси. По его словам, подобные действия Вашингтона обречены на провал.
Санкции США против Ирана действуют с 1979 г. после случившейся в стране исламской революции. После этого Вашингтон неоднократно усиливам санкционное давление на Тегеран. Страна даже стала рекордсменом по количеству введенных ограничений.
После начала спецоперации на Украине пальма первенства перешла к России. В марте агентство Bloomberg сообщило, что Россия опередила по количеству ограничений Иран — свыше 5530 подсанкционных объектов против 3616.
Помимо США, против России ограничения ввели страны ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и др. Санкции затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал санкционную политику Запада. Он заявлял, что цель западные стран «развалить» экономику России не увенчалась успехом, а ограничительные меры называл «безумными и бездумными».
Вместе с тем Россия стала активно развивать сотрудничество с «дружественными» странами. На прошлой неделе Путин сообщил, что товарооборот России и Ирана вырос на 81% в 2021 г. и еще на 30% за первые пять месяцев этого года.
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