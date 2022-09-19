Газета
Политика

Президент Ирана заявил о сближении стран из-за санкций США

Ведомости

Санкционная политика США ведет к сближению стран, против которых действуют ограничения, действия Вашингтона неэффективны. Такое заявление сделал президент Ирана Ибрахим Раиси в интервью телеканалу CBS. 

«США ввели санкции в отношении ряда стран. Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляют их единство. Это делает американские санкции неэффективными», — сказал Раиси. По его словам, подобные действия Вашингтона обречены на провал. 

Санкции США против Ирана действуют с 1979 г. после случившейся в стране исламской революции. После этого Вашингтон неоднократно усиливам санкционное давление на Тегеран. Страна даже стала рекордсменом по количеству введенных ограничений. 

После начала спецоперации на Украине пальма первенства перешла к России. В марте агентство Bloomberg сообщило, что Россия опередила по количеству ограничений Иран — свыше 5530 подсанкционных объектов против 3616. 

Помимо США, против России ограничения ввели страны ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и др. Санкции затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал санкционную политику Запада. Он заявлял, что цель западные стран «развалить» экономику России не увенчалась успехом, а ограничительные меры называл «безумными и бездумными». 

Вместе с тем Россия стала активно развивать сотрудничество с «дружественными» странами. На прошлой неделе Путин сообщил, что товарооборот России и Ирана вырос на 81% в 2021 г. и еще на 30% за первые пять месяцев этого года.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных