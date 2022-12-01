Лавров объяснил нанесение ударов ВС по инфраструктуре Украины

«Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам. О ней рассказывают. Здесь никаких секретов нет. Это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал вооруженных сил Украины, националистических батальонов. Удары наносятся высокоточным оружием. Выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование вооруженных сил Украины и от которых зависят доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских», — заявил глава МИД РФ.