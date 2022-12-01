Лавров объяснил нанесение ударов ВС по инфраструктуре Украины
Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по инфраструктуре Украины, которая обеспечивает боевой потенциал украинской армии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по вопросам европейской безопасности.
«Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам. О ней рассказывают. Здесь никаких секретов нет. Это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал вооруженных сил Украины, националистических батальонов. Удары наносятся высокоточным оружием. Выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование вооруженных сил Украины и от которых зависят доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских», — заявил глава МИД РФ.
На прошлой неделе представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины 23 ноября. «В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — сказал он.
Конашенков также отметил, что накануне Россия не нанесла ни одного удара по территории Киева. Все разрушения, о которых писали власти Украины и местные СМИ, связаны с падением ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах Киева.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
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