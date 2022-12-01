Песков заявил, что НАТО все еще навязывает войну Украине

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан. Согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30. В начале октября вступление Украины в НАТО поддержали Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и еще несколько стран.