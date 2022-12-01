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Песков заявил, что НАТО все еще навязывает войну Украине

Ведомости

НАТО все еще навязывает войну Украине, накачивает ее вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Намечается ли какое прозрение со стороны альянса? Нет. Альянс по-прежнему навязывает войну киевскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, НАТО также продолжает накачивать Украину своим вооружением, тем самым «продлевая военные действия и осложняя ситуацию для того самого украинского режима».

Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что первоочередной задачей Украины сейчас является сохранение независимости, а не вступление в альянс. Он также подчеркнул, что для сохранения Украиной независимости НАТО должен мобилизовать максимум военной, финансовой и экономической помощи.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан. Согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30. В начале октября вступление Украины в НАТО поддержали Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и еще несколько стран.

В МИД России ранее подчеркивали, что вступление Украины в НАТО в текущей ситуации является иррациональным шагом, а расширение блока не приводит к укреплению безопасности альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных