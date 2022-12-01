Песков заявил, что НАТО все еще навязывает войну Украине
НАТО все еще навязывает войну Украине, накачивает ее вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Намечается ли какое прозрение со стороны альянса? Нет. Альянс по-прежнему навязывает войну киевскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, НАТО также продолжает накачивать Украину своим вооружением, тем самым «продлевая военные действия и осложняя ситуацию для того самого украинского режима».
Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что первоочередной задачей Украины сейчас является сохранение независимости, а не вступление в альянс. Он также подчеркнул, что для сохранения Украиной независимости НАТО должен мобилизовать максимум военной, финансовой и экономической помощи.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан. Согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30. В начале октября вступление Украины в НАТО поддержали Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и еще несколько стран.
В МИД России ранее подчеркивали, что вступление Украины в НАТО в текущей ситуации является иррациональным шагом, а расширение блока не приводит к укреплению безопасности альянса.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса