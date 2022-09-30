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Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Ведомости

Украина сегодня подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса», — сказал украинский президент. Он отметил, что Украина и страны НАТО «доверяют, помогают и защищают друг друга». По его словам, такое сотрудничество можно считать альянсом. 

Он добавил, что сегодня Украина намерена подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. В видео Зеленский также продемонстрировал, как подписывает документ. 

Накануне стало известно, что 30 сентября Зеленский проведет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сегодня в пресс-службе президента Украины сообщили, что на заседании был поднят вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. 

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.  

27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Сегодня же в ходе своего выступления Путин обвинил Запад в обмане. По его словам, Запад утверждал, что не будет расширять НАТО на Восток, однако не выполнил обещаний. «Твердые обещания не расширять НАТО на Восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом», — сказал президент. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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