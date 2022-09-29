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Зеленский проведет срочное заседание СНБО 30 сентября

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября проведет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). 

«Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — написал он. Никифоров отметил, что о вопросах, которые поднимут на заседании, будет объявлено позже. 

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, он анонсировал «объемное выступление» президента России Владимира Путина. Песков уточнил, что это не послание президента Федеральному собранию. По его словам, встреча Путина с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоится также в рамках этой церемонии. 

27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Ранее, комментируя референдумы, Зеленский заявлял, что позиция Киева не изменится даже после их проведения. Он также отмечал, что Украина не согласится на переговоры после окончания голосования, хотя об отказе от переговоров с Россией Зеленский говорил и раньше. 

Путин в своем обращении 21 сентября заявил, что Россия поддерживает референдумы на этих территориях. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, нынешняя ситуация еще раз подтвердила, что жители Донбасса «хотят быть хозяевами своей судьбы». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных