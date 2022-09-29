Зеленский проведет срочное заседание СНБО 30 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября проведет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — написал он. Никифоров отметил, что о вопросах, которые поднимут на заседании, будет объявлено позже.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, он анонсировал «объемное выступление» президента России Владимира Путина. Песков уточнил, что это не послание президента Федеральному собранию. По его словам, встреча Путина с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоится также в рамках этой церемонии.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Ранее, комментируя референдумы, Зеленский заявлял, что позиция Киева не изменится даже после их проведения. Он также отмечал, что Украина не согласится на переговоры после окончания голосования, хотя об отказе от переговоров с Россией Зеленский говорил и раньше.
Путин в своем обращении 21 сентября заявил, что Россия поддерживает референдумы на этих территориях. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, нынешняя ситуация еще раз подтвердила, что жители Донбасса «хотят быть хозяевами своей судьбы».
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