Зеленский проведет срочное заседание СНБО 30 сентября

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, он анонсировал «объемное выступление» президента России Владимира Путина. Песков уточнил, что это не послание президента Федеральному собранию. По его словам, встреча Путина с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоится также в рамках этой церемонии.