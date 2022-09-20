Лавров: жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей хотят быть хозяевами своей судьбы
Инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемых Россией территориях Херсонской и Запорожской областей свидетельствуют о том, что жители этих регионов хотят быть «хозяевами своей судьбы». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествовавший ей период говорили о том, что решать свою судьбу должны народы соответствующих территорий. Вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», – ответил он на просьбу прокомментировать инициативы о референдумах.
Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата республики. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Сегодня стало известно, что в обеих республиках референдумы пройдут одновременно - с 23 по 27 сентября.
Сегодня с просьбой провести аналогичный референдум обратился и общественный совет Херсонской области к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Также сегодня участники движения «Мы вместе с Россией» обратились к главе пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому, попросив провести референдум о присоединении к России.
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