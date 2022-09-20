Лавров: жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей хотят быть хозяевами своей судьбы

«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествовавший ей период говорили о том, что решать свою судьбу должны народы соответствующих территорий. Вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», – ответил он на просьбу прокомментировать инициативы о референдумах.