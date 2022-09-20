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Лавров: жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей хотят быть хозяевами своей судьбы

Ведомости

Инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемых Россией территориях Херсонской и Запорожской областей свидетельствуют о том, что жители этих регионов хотят быть «хозяевами своей судьбы». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествовавший ей период говорили о том, что решать свою судьбу должны народы соответствующих территорий. Вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», – ответил он на просьбу прокомментировать инициативы о референдумах.

Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата республики. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Сегодня стало известно, что в обеих республиках референдумы пройдут одновременно - с 23 по 27 сентября.

Сегодня с просьбой провести аналогичный референдум обратился и общественный совет Херсонской области к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Также сегодня участники движения «Мы вместе с Россией» обратились к главе пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому, попросив провести референдум о присоединении к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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