В МИД России заявили об опасности вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО в текущей ситуации является иррациональным шагом, а расширение блока не приводит к укреплению безопасности альянса, об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, передают «РИА Новости».
«Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — сказал он.
Грушко напомнил, что Россия предупреждала об опасности вступления Украины в НАТО еще до Бухарестского саммита 2008 г., на котором было принято решение о том, что Грузия и Украина могут стать членами альянса.
Он также отметил, что расширение НАТО не способствует укреплению безопасности блока. В частности, после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО будет создана «линия соприкосновения более 1200 км с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу».
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что, согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30.
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