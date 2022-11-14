В МИД России заявили об опасности вступления Украины в НАТО

Он также отметил, что расширение НАТО не способствует укреплению безопасности блока. В частности, после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО будет создана «линия соприкосновения более 1200 км с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу».