В Белгородской области сообщили о работе систем ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО, также украинские военные обстреляли населенные пункты в Валуйском и Шебекинском округах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В области сегодня неспокойно. Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал глава региона.
Гладков добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли села в Валуйском и Шебекинском округах. Данные о пострадавших губернатор не уточнил, однако отметил, что в результате атаки были повреждены жилые дома, Дом культуры и детский сад.
Накануне, 30 ноября, Гладков сообщил об обстреле украинскими военными села Красное. По его данным, никто не пострадал. При этом, добавил губернатор, у трех домов были выбиты окна и повреждены крыши.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 ноября власти региона продлили его действие до 6 декабря. Кроме того, сегодня в Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.
Также с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.
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