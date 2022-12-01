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В Белгородской области сообщили о работе систем ПВО

Ведомости

Над Белгородом сработала система ПВО, также украинские военные обстреляли населенные пункты в Валуйском и Шебекинском округах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«В области сегодня неспокойно. Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал глава региона. 

Гладков добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли села в Валуйском и Шебекинском округах. Данные о пострадавших губернатор не уточнил, однако отметил, что в результате атаки были повреждены жилые дома, Дом культуры и детский сад. 

Накануне, 30 ноября, Гладков сообщил об обстреле украинскими военными села Красное. По его данным, никто не пострадал. При этом, добавил губернатор, у трех домов были выбиты окна и повреждены крыши.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 ноября власти региона продлили его действие до 6 декабря. Кроме того, сегодня в Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.

Также с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных