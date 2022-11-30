Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ поселка Красное
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел со стороны украинских войск попал поселок Красное. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у 3 частных домовладений», — сообщил белгородский губернатор.
Ранее Гладков заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области. По его словам, пострадавших не было. Губернатор также сообщил о незначительных повреждениях в частных домовладениях, газопровода и линии электропередачи.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в Белгородской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 ноября — действие режима продлится до 6 декабря.
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