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Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ поселка Красное

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел со стороны украинских войск попал поселок Красное. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у 3 частных домовладений», — сообщил белгородский губернатор.

Ранее Гладков заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области. По его словам, пострадавших не было. Губернатор также сообщил о незначительных повреждениях в частных домовладениях, газопровода и линии электропередачи.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого в Белгородской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 ноября — действие режима продлится до 6 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных