Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ поселка Красное

Ранее Гладков заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области. По его словам, пострадавших не было. Губернатор также сообщил о незначительных повреждениях в частных домовладениях, газопровода и линии электропередачи.