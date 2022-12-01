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Общество

В Белгородской области продлили дистанционное обучение до 24 марта

Ведомости

В Белгороде и Белгородской области дистанционное обучение продлили до 24 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером провели заседание оперативного штаба. Вместе с руководителями силовых структур, расположенных на территории Белгородской области, обсудили текущую обстановку и приняли решение продлить дистанционное обучение в 9 приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также Белгороде и Яковлевском округе до 24 марта 2023 года. Работа детских садов в муниципалитетах будет организована в режиме дежурных групп», — сказано в сообщении.

Гладков подчеркнул, что несмотря на дистанционное обучение, власти региона сделают все, чтобы дети получили все необходимые знания. Он также уточнил, что итоговое сочинение для выпускников 11 классов, которое традиционно проводится в декабре, в регионе будет перенесено на январь, «чтобы детей организованно перевезти в безопасные места написания сочинений».

Изначально были закрыты только те школы, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне в пяти муниципальных образованиях, однако позже под эту меру попали и школы в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы, а также в Шебекинском городском округе в 10 км зоне. 27 октября школы были переведены на дистанционный режим работы до 1 декабря. Гладков тогда назвал меру вынужденной и выразил надежду, что продлевать ее действие в декабре не придется.

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19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого, в Белгородской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 ноября — действие режима продлится до 6 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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