В Белгородской области продлили дистанционное обучение до 24 марта

Изначально были закрыты только те школы, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне в пяти муниципальных образованиях, однако позже под эту меру попали и школы в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы, а также в Шебекинском городском округе в 10 км зоне. 27 октября школы были переведены на дистанционный режим работы до 1 декабря. Гладков тогда назвал меру вынужденной и выразил надежду, что продлевать ее действие в декабре не придется.