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Политика

Столтенберг призвал избегать зависимости от Китая

Ведомости

Страны НАТО должны избегать повторения ошибок, которые они совершили в отношениях с Россией, и ограничить зависимость от Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg.

«Я верю в свободную торговлю, и государства-члены должны продолжать торговать с Китаем, но мы не можем принимать эти решения только на основе коммерческих соображений», — отметил Столтенберг.

По его словам, чрезмерная зависимость в ресурсах от «авторитарных режимов, таких как Россия», делает альянс уязвимым, и такая ошибка не должна повториться с Китаем.

В начале ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал зависимость блока от энергоресурсов из России и Китая. Он отметил, что на поставки из КНР приходится 90% потребностей ЕС в магнии, еще 90% — в редкоземельных металлах, 80% — в солнечных панелях, которые используются в ЕС. Боррель добавил, что ЕС необходимо сокращать зависимость от Китая. При этом он уточнил, что страны содружества продолжат сотрудничать с китайскими партнерами в рамках G7. 

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. В результате поставки энергоносителей в ЕС сократились, а цены на ресурсы выросли. В связи с этим страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных