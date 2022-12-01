Столтенберг призвал избегать зависимости от Китая
Страны НАТО должны избегать повторения ошибок, которые они совершили в отношениях с Россией, и ограничить зависимость от Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg.
«Я верю в свободную торговлю, и государства-члены должны продолжать торговать с Китаем, но мы не можем принимать эти решения только на основе коммерческих соображений», — отметил Столтенберг.
По его словам, чрезмерная зависимость в ресурсах от «авторитарных режимов, таких как Россия», делает альянс уязвимым, и такая ошибка не должна повториться с Китаем.
В начале ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал зависимость блока от энергоресурсов из России и Китая. Он отметил, что на поставки из КНР приходится 90% потребностей ЕС в магнии, еще 90% — в редкоземельных металлах, 80% — в солнечных панелях, которые используются в ЕС. Боррель добавил, что ЕС необходимо сокращать зависимость от Китая. При этом он уточнил, что страны содружества продолжат сотрудничать с китайскими партнерами в рамках G7.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. В результате поставки энергоносителей в ЕС сократились, а цены на ресурсы выросли. В связи с этим страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей.
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