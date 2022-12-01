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СМИ: главой «Почты России» станет Михаил Волков

Ведомости

Правительство согласовало кандидатуру Михаила Волкова в качестве нового главы «Почты России», передает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. Эту информацию также подтверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Новым гендиректором вместо Максима Акимова станет Волков, сейчас занимающий пост главы «Национальной лотереи». По словам источника, близкого к «Почте России», Акимов самостоятельно принял решение уйти из компании «по личным мотивам».

Другой собеседник отметил, что на должность нового главы также рассматривали Алексея Скатина, который с февраля 2020 г. по сентябрь 2021 г. был членом правления «Почты России» и советником гендиректора. 

Акимов был заместителем председателя правительства в 2018-2020 гг. В 2019 г. стал членом совета директоров «Почты России», в феврале 2020 г. встал во главе почтового оператора.

Волков в 2017 г. занял должность заместителя генерального директора по операционному управлению «Почты России», в 2019 г. - заместителя гендиректора по операционному управлению и розничной торговле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных