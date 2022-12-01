СМИ: главой «Почты России» станет Михаил Волков
Правительство согласовало кандидатуру Михаила Волкова в качестве нового главы «Почты России», передает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. Эту информацию также подтверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
Новым гендиректором вместо Максима Акимова станет Волков, сейчас занимающий пост главы «Национальной лотереи». По словам источника, близкого к «Почте России», Акимов самостоятельно принял решение уйти из компании «по личным мотивам».
Другой собеседник отметил, что на должность нового главы также рассматривали Алексея Скатина, который с февраля 2020 г. по сентябрь 2021 г. был членом правления «Почты России» и советником гендиректора.
Акимов был заместителем председателя правительства в 2018-2020 гг. В 2019 г. стал членом совета директоров «Почты России», в феврале 2020 г. встал во главе почтового оператора.
Волков в 2017 г. занял должность заместителя генерального директора по операционному управлению «Почты России», в 2019 г. - заместителя гендиректора по операционному управлению и розничной торговле.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.