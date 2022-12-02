Премьер Японии заявил об отсутствии условий для мирного соглашения с Россией
Условия для обсуждения мирного договора с Россией отсутствуют, а отношения Москвы и Токио остаются сложными, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании в парламенте, передает ТАСС.
«Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ», – сказал он.
Японский премьер при этом подчеркнул, что Токио продолжит курс на «решение территориального вопроса» и заключение мирного соглашения с Москвой.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.
21 марта МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.
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