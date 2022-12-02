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В Запорожской области опровергли сдачу города Пологи

Ведомости

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию о том, что вооруженные силы Украины якобы захватили город Пологи и что в регионе нет воды и электричества. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют ложную информацию, что якобы город Пологи захвачен ВСУ, что из Михайловки и Васильевки эвакуируют администрацию и жителей, что в Запорожской области нет света и воды. Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева», — сказано в сообщении.

Балицкий обратил внимание на продолжающиеся провокации со стороны киевского режима, которые, однако, «получают достойный и сокрушительный отпор». По словам губернатора региона, сегодня ночью была пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре. Балицкий также сообщил, что над Мелитополем сработала система ПВО. 

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Введение военного положения подразумевает установление комендантского часа, привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных объектов и к участию в борьбе с пожарами и эпидемиями, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи и другие меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных