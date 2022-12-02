В Запорожской области опровергли сдачу города Пологи
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию о том, что вооруженные силы Украины якобы захватили город Пологи и что в регионе нет воды и электричества. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют ложную информацию, что якобы город Пологи захвачен ВСУ, что из Михайловки и Васильевки эвакуируют администрацию и жителей, что в Запорожской области нет света и воды. Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева», — сказано в сообщении.
Балицкий обратил внимание на продолжающиеся провокации со стороны киевского режима, которые, однако, «получают достойный и сокрушительный отпор». По словам губернатора региона, сегодня ночью была пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре. Балицкий также сообщил, что над Мелитополем сработала система ПВО.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Введение военного положения подразумевает установление комендантского часа, привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных объектов и к участию в борьбе с пожарами и эпидемиями, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи и другие меры.
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