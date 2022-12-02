ЕК призвала Сербию ввести санкции против России для вступления в ЕС

Процесс присоединения Сербии к ЕС начался в 2005 г., когда страна входила в состав Государственного союза Сербии и Черногории. После того как Черногория провела референдум о независимости и отделилась от союза, Сербия продолжила переговоры с ЕС самостоятельно. В 2008 г. Белград и ЕС подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации, в 2009 г. Сербия подала заявку на вступление в блок.