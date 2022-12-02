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ЕК призвала Сербию ввести санкции против России для вступления в ЕС

Ведомости

Сербия для вступления в ЕС должна ввести санкции против России, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

По его словам, Белграду необходимо сначала провести необходимые реформы, а также подать «ясные сигналы» ЕС. «Не могу скрыть факт, что российская агрессия на Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее», — подчеркнул Варгейи (цитата по ТАСС).

Еврокомиссар также отметил, что Сербия должна быть на стороне ЕС и помочь обозначенным образом провести санкции.

Процесс присоединения Сербии к ЕС начался в 2005 г., когда страна входила в состав Государственного союза Сербии и Черногории. После того как Черногория провела референдум о независимости и отделилась от союза, Сербия продолжила переговоры с ЕС самостоятельно. В 2008 г. Белград и ЕС подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации, в 2009 г. Сербия подала заявку на вступление в блок.

В сентябре президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не собирается вводить санкции против России, которая поддерживала Белград в ООН и других международных организациях. Сербия продолжает руководствоваться своими интересами и вести «сложную политику», добавил он.

Ранее страны ЕС не раз критиковали власти Сербии за нежелание присоединиться к санкциям против России. В июне депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциями ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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