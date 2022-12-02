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МИД заявил о проработке вопроса отмены виз с большим количеством стран

Ведомости

Россия ведет работу по установлению безвизового режима с рядом стран, заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

«Что касается безвизового режима, то у нас устанавливаются двусторонние соглашения. Таких соглашений много, эта работа продолжается. У нас очень много стран, с которыми прорабатываются безвизовые соглашения. Когда мы подпишем, мы объявим», — отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

В начале ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев без учета принципа взаимности, то есть без учета ограничений, которые были введены для граждан РФ при въезде в другие страны.

В конце августа страны Евросоюза приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз для россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае принятия полного запрета на выдачу виз россиянам европейцы тоже могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров 1 сентября заявил, что Россия не будет вводить ответные визовые ограничения против граждан Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных