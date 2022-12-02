МИД заявил о проработке вопроса отмены виз с большим количеством стран

В конце августа страны Евросоюза приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз для россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае принятия полного запрета на выдачу виз россиянам европейцы тоже могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров 1 сентября заявил, что Россия не будет вводить ответные визовые ограничения против граждан Евросоюза.